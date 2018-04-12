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12 апреля 2018
Благоустройство
В Балабанове готовятся к уборке города
В Балабанове составили график проведения субботников, в которых примут участие сотрудники местной администрации.
Так, первое из этих мероприятий запланировано уже на пятницу. После этого до первого мая чиновники отправятся на субботники еще четыре раза. Причем последний их выход на уборку пройдет в рамках Всероссийского субботника.
Как и советовал исполняющий обязанности главы администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, в Балабанове решили активно подключать к наведению чистоты коллективы местных предприятий. Так, в ближайшее время государственным учреждениям и частным предприятиям будут направлены обращения с просьбой прибраться на прилегающих к ним территориях.
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