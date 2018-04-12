Обнинск
Новости
В Балабанове готовятся к уборке города

12 апреля 2018
Благоустройство


В Балабанове готовятся к уборке города

В Балабанове составили график проведения субботников, в которых примут участие сотрудники местной администрации.

Так, первое из этих мероприятий запланировано уже на пятницу. После этого до первого мая чиновники отправятся на субботники еще четыре раза. Причем последний их выход на уборку пройдет в рамках Всероссийского субботника.

Как и советовал исполняющий обязанности главы администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, в Балабанове решили активно подключать к наведению чистоты коллективы местных предприятий. Так, в ближайшее время государственным учреждениям и частным предприятиям будут направлены обращения с просьбой прибраться на прилегающих к ним территориях.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 59

Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #субботник, #уборка, #балабаново:


12 апреля 2018

Обманутые дольщики «СУ-155» намерены выйти на субботник
В ожидании квартир дольщики «СУ-155» неоднократно проводили субботники в разных частях города. На этот...
12 апреля 2018

Сквер Победы в Балабанове вновь отремонтируют
Администрация Балабанова работает над организацией праздничных мероприятий на майские праздники. Однако,...
11 апреля 2018

«Народная тропа» к Ленину все же зарастет
В рамках планирования работ по благоустройству администрация Балабанова решила радикально преобразить...
11 апреля 2018

Коллективы боровских предприятий примут участие в весенних субботниках
Исполняющий обязанности главы администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ попросил начать субботники...
9 апреля 2018

Мэр Обнинска настаивает на том, чтобы город «блестел» к первому мая [+опрос]
Не успели коммунальщики расправиться со снежными завалами (благо, что весна помогла), как на их плечи...
10 апреля 2018

Жительница Балабанова получила ожоги во время приготовления пищи
Женщину, проживающую в доме №3 по ул. Коммунальной, на днях пришлось срочно везти в Центральную районную...
10 апреля 2018

Упавшее дерево повредило две могилы
На балабановском кладбище произошло очередное ЧП - старое засохшее дерево, росшее на окраине погоста,...
10 апреля 2018

На субботники пригласят всех
В балабановском муниципалитете администрация готовится к первому субботнику, который состоится уже в...
9 апреля 2018

Боровские полицейские думают, что делать с балабановской «башней»
Непростыми выдались в Балабанове прошедшие выходные. Самым резонансным происшествием стало произошедшее...
7 апреля 2018

На Энгельса люди полгода ходят по развалившемуся тротуару
«Разъехалась» тротуарная плитка еще в октябре прошлого года. Этот случай совпал с сооружением постамента...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432