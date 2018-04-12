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Обнинские чиновники стали работать быстрее

12 апреля 2018
Власть


Обнинские чиновники стали работать быстрее

Сотрудники общего отдела городской администрации подвели промежуточный итог касательно количества обращений граждан к чиновникам в первом квартале 2018-го года.

За прошедшие три месяца горожанами было прислано 388 письменных обращений, что говорит о сохранении примерно того же уровня активности населения по сравнению с прошлым годом, когда за тот же период было обработано 394 запроса.

Схожую картину можно наблюдать и по остальным параметрам, кроме разве что количества обращений, до сих пор находящихся в работе. Их число сократилось с 67 до 34, что говорит о том, что обнинские чиновники стали более отзывчивыми и расторопными.

К слову, самой популярной темой для обращения в этом году оказались вопросы городского благоустройства и экологии.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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