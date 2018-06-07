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7 июня 2018
Власть
Владислав Шапша не боится участвовать в эксперименте
Известный столичный блогер Илья ВАРЛАМОВ на своем сайте анонсировал запуск нового проекта «Прогулка с мэром».
Одним из главных условий является то, что гулять придется пешком. Компьютер случайным образом выберет два адреса на карте и составит маршрут. Благодаря такому ноу-хау любой город удастся показать без прикрас.
Журналисты поинтересовались у обнинского сити-менеджера Владислава ШАПШИ, готов ли он участвовать в таком эксперименте.
– Я гуляю по городу каждый день, если кто-то хочет ко мне присоединиться, пожалуйста, я не против, - сказал Владислав Валерьевич.
В общем, градоначальник посчитал идею столичного блогера интересной и пообещал журналистам пригласить Варламова на прогулку по Обнинску.
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