Обнинск
Новости
Владислав Шапша не боится участвовать в эксперименте

7 июня 2018
Власть


Владислав Шапша не боится участвовать в эксперименте

Известный столичный блогер Илья ВАРЛАМОВ на своем сайте анонсировал запуск нового проекта «Прогулка с мэром».

Одним из главных условий является то, что гулять придется пешком. Компьютер случайным образом выберет два адреса на карте и составит маршрут. Благодаря такому ноу-хау любой город удастся показать без прикрас.

Журналисты поинтересовались у обнинского сити-менеджера Владислава ШАПШИ, готов ли он участвовать в таком эксперименте.

– Я гуляю по городу каждый день, если кто-то хочет ко мне присоединиться, пожалуйста, я не против, - сказал Владислав Валерьевич.

В общем, градоначальник посчитал идею столичного блогера интересной и пообещал журналистам пригласить Варламова на прогулку по Обнинску.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
1927 просмотров

Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #Шапша, #прогулка с Варламовым, #прогулка с мэром:


4 июня 2018

Депутаты Горсобрания и летом намерены работать
Последнее официальное заседание обнинского парламента перед каникулами избранники народа проведут 26...
28 мая 2018

В ГЖИ Калужской области назначен новый начальник
О кадровых изменениях сегодня на рабочем совещании сообщил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. Напомним,...
28 мая 2018

Владислав Шапша: «УК должны понимать, что на них лежит серьезная ответственность»
В законодательство внесены поправки, согласно которым управляющие компании обязаны убирать придомовую...
22 мая 2018

Самым богатым замом главы оказалась Карина Башкатова
Как и положено, муниципальные служащие выложили в открытый доступ сведения о доходах за прошлый год.
23 мая 2018

Обнинские депутаты единогласно одобрили кредитные поправки
На прошедшем заседании Горсобрания один из вопросов повестки касался внесения изменений в Положение о...
22 мая 2018

Обнинские депутаты хотят за бюджетный счет поехать в столицу
Предложение посетить Всероссийский образовательный кадровый форум «Траектотория развития», который пройдет...
18 мая 2018

В Боровском районе назначили руководителя контрольно-счетного органа
Депутаты боровского Районного Собрания единогласно переизбрали на новый срок председателя контрольно-счетного...
16 мая 2018

Обнинские депутаты обнародовали сведения о доходах
Самым долгожданным документом весны традиционно служат сведения о доходах, которые в открытых источниках...
14 мая 2018

Начальник балабановского участка Водоканал «проедает» планерку
О том, что большинство проблем балабановского муниципалитета связаны с водным хозяйством, говорится...
11 мая 2018

Попасть на планерку в городскую Администрацию простым жителям не суждено
Как известно, каждый понедельник в Администрации города Обнинска проходят планерки, на которых обсуждаются...

 Архив новостей
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432