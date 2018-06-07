Обнинск
Новости
Угадай победный вес

7 июня 2018
Молодежь


Угадай победный вес

Приз 10 000 рублей!

С 9 по 11 июня 2018 года на поляне вблизи деревни Черная Грязь в Жуковском районе состоится традиционный Обнинский Городской Молодежный Слет!

Как и положено, подобные мероприятия привлекают совершенно разных людей, вне зависимости от места работы и социального статуса. И объединяет всех не только стремление просто отдохнуть на свежем воздухе, но и самое главное – возможность почувствовать себя частью единой команды.

Группа vk.com/obninsk решила внести свой вклад в создание атмосферы азарта и интриги и проводит призовой конкурс - "Угадай вес кубка победителя Обнинского Слета 2018"!

Для участия в конкурсе необходимо:

Вступить в группу vk.com/obninsk,

Сделать репост этой записи, сохранив его в первой пятерке новостей на своей странице до оглашения результатов конкурса,

В комментариях под этой записью указать свой вариант веса кубка.

Прогнозы принимаются до 15 часов 11 июня. Один Пользователь имеет право оставить ТОЛЬКО ОДИН вариант ответа.

Участнику, чей вариант ответа окажется самым близким к реальному весу, будет вручен приз в размере 10 тысяч рублей!

Желаем успехов!



 
 
1081 просмотр

Последние новости из рубрики «Молодежь»:


10 июня 2018

Слетовцам купание в реке добавляет адреналина
Вчера на поляне близ деревни Черная Грязь стартовал 47-й Городской молодежный слет. В день заезда участники...
30 мая 2018

Студенты ИАТЭ отличились на Всероссийском конкурсе молодежных проектов
На днях в северной столице подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов «Приоритеты роста».
21 мая 2018

На слете к обнинским студентам добавятся ребята из Калуги и Москвы
В ближайшие выходные близ поселка Восход в Жуковском районе пройдет слет студенческой молодежи. Целых...
15 мая 2018

В Обнинске состоялась необычная социальная игра
В обнинском Доме офицеров состоялась первая социальная игра под названием «Илон Маск Челлендж». Ее цель:...
12 февраля 2018

Обнинский молодёжный слет прошел с небывалым размахом
Вчера вечером в наукограде завершился традиционный зимний слет активной молодёжи, длившийся все выходные.
8 февраля 2018

На зимний слет Обнинска приедут столичные гости
В предстоящие выходные на базе центра «Галактика» пройдет Зимний молодежный слет. По предварительным...
12 декабря 2017

Молодых активистов боровского района объединит «Движение»
Сегодня в соседнем с Обнинском Балабанове после двухлетнего перерыва пройдет межмуниципальный молодежный...
7 ноября 2017

«Культурным» школьникам пообещали скидку на боровскую дискотеку
В соседнем с Обнинском Боровске в Районном Доме культуры готовятся провести очередную дискотеку школьников.
21 июля 2017

Обнинская полиция усилила работу по подростковой преступности
Полиция наукограда принимает участие в областном оперативно-профилактическом мероприятии «Подросток-беспризорник»,...
13 июня 2017

Травм на городском молодежном слете оказалось меньше, чем в предыдущие годы
Начальник отдела по делам молодежи Александр ТКАЧЕНКО сегодня на планерке администрации отчитался о том,...

 Архив новостей
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432