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7 июня 2018
Молодежь
Угадай победный вес
С 9 по 11 июня 2018 года на поляне вблизи деревни Черная Грязь в Жуковском районе состоится традиционный Обнинский Городской Молодежный Слет!
Как и положено, подобные мероприятия привлекают совершенно разных людей, вне зависимости от места работы и социального статуса. И объединяет всех не только стремление просто отдохнуть на свежем воздухе, но и самое главное – возможность почувствовать себя частью единой команды.
Группа vk.com/obninsk решила внести свой вклад в создание атмосферы азарта и интриги и проводит призовой конкурс - "Угадай вес кубка победителя Обнинского Слета 2018"!
Для участия в конкурсе необходимо:
Вступить в группу vk.com/obninsk,
Сделать репост этой записи, сохранив его в первой пятерке новостей на своей странице до оглашения результатов конкурса,
В комментариях под этой записью указать свой вариант веса кубка.
Прогнозы принимаются до 15 часов 11 июня. Один Пользователь имеет право оставить ТОЛЬКО ОДИН вариант ответа.
Участнику, чей вариант ответа окажется самым близким к реальному весу, будет вручен приз в размере 10 тысяч рублей!
Желаем успехов!
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