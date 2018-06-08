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8 июня 2018
Дороги
Обнинские коммунальщики не бездействуют, у них просто нет денег
С тех пор прошел месяц, но к сожалению, никаких активных действий предпринято не было.
Заместитель директора МПКХ Евгений ВАРАКСА отметил, что дорожники и рады бы приступить к работам, но сначала необходимо обследовать все тротуары и подготовить документы.
- Нам бы хотелось отремонтировать все пешеходные дороги в городе, но наши желания, к сожалению, ограничены финансовыми возможностями. Как только у нас будут посчитаны сметы, мы составим итоговый план и будем его реализовывать, - рассказал Евгений Евгеньевич.
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