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8 июня 2018
Происшествия
На 116 километре Киевской трассы опять случилась авария
На 116 километре столкнулись сразу три автомобиля: «ИВЕКО», «Мерседес» и «Кия Рио». В результате аварии есть пострадавший: один из водителей получил травмы, и ему была оказана медицинская помощь.
Кстати, в этом месте часто случаются аварии. Данный перекресток считается небезопасным. Ровно год назад здесь столкнулись два автомобиля, и пострадал двенадцатилетний ребенок. С многочисленными ушибами он был доставлен в больницу.
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