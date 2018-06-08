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8 июня 2018
МЧС
На Обнинск обрушится шквалистый ветер
Буквально полчаса назад из Главного Управления МЧС России по Калужской области пришло предупреждение о том, что в ближайшие 1-3 часа в нашем регионе порывы ветра местами достигнут 13-18 метров в секунду.
В связи со сложными метеорологическими условиями существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Речь идет о возможных повреждениях линий электропередач, линий связи, обрушении слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, затруднении при ведении аварийно-восстановительных работ, нарушениях в системе ЖКХ, в работе дорожно-коммунальных служб, работе транспорта и так далее.
Сотрудники МЧС призывают всех к бдительности и осторожности.
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