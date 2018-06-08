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8 июня 2018
Резонанс
Прогулка с Варламовым по Обнинску состоится в июле
Главное условие: Варламова нужно пригласить, без спроса ездить он не будет.
Градоначальник Владислав ШАПША оказался смелым и одним из первых пригласил журналиста в Обнинск на прогулку. Как сообщил Владислав Валерьевич, сейчас идет согласование времени, так как нельзя отменять занятости мэра и блогера.
- Скорее всего, это произойдет в июле, - сказал Владислав Шапша.
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