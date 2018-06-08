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Боровские главы администраций разложат карты

8 июня 2018
Благоустройство


Боровские главы администраций разложат карты

В кратчайшие сроки главам администраций Боровского района предстоит собрать информацию и сесть за стол совещаний со своими картами.

По поручению Николая КАЛИНИЧЕВА, возглавляющего районную администрацию, им необходимо подготовить документы, в которые будут занесены «ничьи» территории.

В данном случае речь идет о землях муниципальных образований, которые по разным причинам заросли бурьяном, не дождавшись появления косарей.

Помимо карты-плана руководители поселений должны подготовить свои предложения: кому можно поручить благоустройство этих территорий в качестве волонтерской помощи.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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