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9 июня 2018
Экономика
Обнинские предприниматели готовятся к переходу на «Меркурий»
С первого июля бизнесмены, занимающиеся ввозом, производством и реализацией продукции животного происхождения, а таких в Обнинске насчитывается почти семьсот человек, должны зарегистрироваться в системе «Меркурий».
Нужно это для контроля над качеством продукции и обеспечения безопасности потребителей.
Как рассказала начальник управления потребительского рынка транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, у коммерсантов наукограда есть понимание необходимости нововведений, и проблем с переходом на новую схему работы в Обнинске нет.
- Мы регулярно проводим большие совещания, объясняем, как работать в этой системе, выезжаем в торговые центры, где прямо на месте подключаем некоторых предпринимателей. Поэтому нельзя сказать, что это внедрятся через боль. Конечно, найдутся те, кто будет тянуть до последнего, но на сегодняшний день большинство бизнесменов уже заведено в систему, - пояснила Анна Всеволодовна.
Также Красикова отметила, что до первого июля некоторые моменты в работе «Меркурия» могут измениться, но переноса сроков перехода точно не будет.
На конец мая через процедуру регистрации прошли примерно шестьсот коммерсантов, а тем, кто еще не обрёл заветные логин и пароль, чиновники настоятельно рекомендуют поторопиться, чтобы не получить ворох проблем с началом следующего месяца.
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