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В поселке Обнинское восстановили ливневку

9 июня 2018
Благоустройство


В поселке Обнинское восстановили ливневку

На этой неделе работники обнинского МПКХ активно взялись за ремонт ливневых канализаций.

Так, на улице Заводской и Звездной было отремонтировано три дождеприемных колодца. Еще два – на проспекте Ленина и на площади Преображения.

Жители поселка Обнинское долго жаловались на то, что у них в микрорайоне, а конкретно в Безымянном переулке, произошел провал ливневки. Так вот, на днях аварию устранили.

Кроме того, на улице Гагарина коммунальщики очистили 150 метров ливневой канализации, а на улице Курчатова – 120 метров.

– Эта работа у нас усиливается в летнее время, – прокомментировали диспетчеры МПКХ.

А так как впереди еще больше двух с половиной летних месяцев, то итоги данной работы обещают быть плодотворными.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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