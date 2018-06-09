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9 июня 2018
Благоустройство
В Обнинске осветят двор на сэкономленные деньги
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказал председатель ТОС 38-39 микрорайонов Евгений ХАЛЕЦКИЙ.
- В этом году решаем сразу три проблемы. Первая – мы будем из асфальта делать два лежачих полицейских, потому что «аксеновскую» пробку объезжают через этот двор. Вторая проблема - машины парковались на тротуаре, поэтому не могли пройти пешеходы и проехать автомобилисты, – вспоминает Халецкий.
Расширение проезжей части, которое проходит в этом году, позволит снять этот вопрос. Автомобилисты смогут нормально парковать своих «железных коней», причем делать это будут дальше от окон дома. Реализации проекта предшествовала целая история. Все дело в том, что под землей проходил силовой кабель от подстанции и проводка для торшерного освещения, которые стопорили благие начинания. По словам Халецкого, перенос коммуникаций мог «съесть» половину годового бюджета ТОС.
- Мы думали, думали, и пришли к следующему решению: во-первых, изменили проект, теперь расширение пойдет в сторону двора. Кабель торшерного освещения демонтировали и перенесли максимально близко к силовому, - рассказывает председатель ТОС.
Причем, при проведении торгов на выполнение работа, удалось существенно сэкономить. Эти деньги пойдут на организацию дворового освещения, которое планируют сделать по осени.
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