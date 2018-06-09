Обнинск
Новости
В Обнинске осветят двор на сэкономленные деньги

9 июня 2018
Благоустройство


В Обнинске осветят двор на сэкономленные деньги

Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказал председатель ТОС 38-39 микрорайонов Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

По словам Евгения Вячеславовича, этим летом масштабный проект по благоустройству реализуется во дворе дома номер 24 по улице Энгельса. Там расширяют проезд.

- В этом году решаем сразу три проблемы. Первая – мы будем из асфальта делать два лежачих полицейских, потому что «аксеновскую» пробку объезжают через этот двор. Вторая проблема - машины парковались на тротуаре, поэтому не могли пройти пешеходы и проехать автомобилисты, – вспоминает Халецкий.

Расширение проезжей части, которое проходит в этом году, позволит снять этот вопрос. Автомобилисты смогут нормально парковать своих «железных коней», причем делать это будут дальше от окон дома. Реализации проекта предшествовала целая история. Все дело в том, что под землей проходил силовой кабель от подстанции и проводка для торшерного освещения, которые стопорили благие начинания. По словам Халецкого, перенос коммуникаций мог «съесть» половину годового бюджета ТОС.

- Мы думали, думали, и пришли к следующему решению: во-первых, изменили проект, теперь расширение пойдет в сторону двора. Кабель торшерного освещения демонтировали и перенесли максимально близко к силовому, - рассказывает председатель ТОС.

Причем, при проведении торгов на выполнение работа, удалось существенно сэкономить. Эти деньги пойдут на организацию дворового освещения, которое планируют сделать по осени.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
614 просмотров

Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #ТОС, #благоустройство, #освещение, #Халецкий:


8 июня 2018

Ко Дню города маленьких обнинцев ждет приятный сюрприз
В день рождения города по традиции обнинцы получают подарки. И этот год не станет исключением. Как рассказала...
9 июня 2018

В поселке Обнинское восстановили ливневку
На этой неделе работники обнинского МПКХ активно взялись за ремонт ливневых канализаций. Так, на улице...
8 июня 2018

Боровские главы администраций разложат карты
В кратчайшие сроки главам администраций Боровского района предстоит собрать информацию и сесть за стол...
7 июня 2018

Боровским чиновникам предложили тюремные лавки
В весенне-летний период в каждом муниципалитете проходит большая работа по благоустройству. Пока погода...
7 июня 2018

В Обнинске планируют установаить новые камеры
В этом году в наукограде не появилось ни одной новой камеры, хотя необходимость развития проекта «Безопасный...
6 июня 2018

Николай Калиничев хочет пойти на субботник
Глава администрации соседнего с Обнинском Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ призвал своих коллег из...
6 июня 2018

Боровским деревням помогут московские дачники
Главы поселений Боровского района получили задание вышестоящего руководства провести на своих территориях...
5 июня 2018

В Балабанове появится большая книжная полка
В Балабанове активно готовятся ко Дню города, который муниципалитет будет отмечать 12 июня. К этой дате...
5 июня 2018

Подрядчика обяжут устранить недостатки
Лето - пора ремонтов, и в Обнинске уже начались работы, связанные с благоустройством дворовых территорий...
2 июня 2018

Мусорную проблему усугубляют частники
Не первый год в Балабанове пытаются навести порядок в части вывоза ТБО. В прошлом году для улучшения...

 Архив новостей
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432