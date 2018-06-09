Обнинск
Новости
Обнинскую МУК замучили должники

9 июня 2018
ЖКХ


Обнинскую МУК замучили должники

Обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» подвела итоги своей работы за пять месяцев текущего года.

И на сегодняшний день работников этого предприятия больше всего волнует проблема долгов жителей.

– Общая сумма долга по всему нашему жилому фонду составляет 35 миллионов рублей, – проинформировал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.

Сергей Васильевич отметил, что принятые в этом году на обслуживание муниципальной компании общежития тоже уже начали игнорировать требования Жилищного кодекса. И в больше степени это касается общежития по проспекту Маркса, 52, которое находится в очень плачевном состоянии. Там собираемость составляет менее 40 %. Сейчас коммунальщики обдумывают, какие меры нужно принять, чтобы решить эту проблему.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
919 просмотров

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #жкх, #долги, #общежития:


11 июня 2018

В обнинских домах пропадают пожарные рукава
Информация о том, что в нескольких домах Обнинска массово пропали пожарные рукава, появилась в паблике...
7 июня 2018

В Обнинске креативные жители раскрасили подъезд
На данный момент в некоторых домах по улице Гагарина проходят работы по благоустройству. Коммунальщики...
6 июня 2018

Николай Калиничев хочет пойти на субботник
Глава администрации соседнего с Обнинском Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ призвал своих коллег из...
4 июня 2018

Обнинцы разочаровались в работе Госжилинспекции
В конце прошлой рабочей недели в редакцию портала Obninsk.Name обратились возмущенные жители дома номер...
1 июня 2018

Обнинцам советуют поторопиться с установкой счетчиков на воду
Если в приватизированных квартирах установка приборов учета - обязанность собственника, то в муниципальном...
2 июня 2018

Мусорную проблему усугубляют частники
Не первый год в Балабанове пытаются навести порядок в части вывоза ТБО. В прошлом году для улучшения...
1 июня 2018

Жители Энгельса, 6 с начала недели не могут дождаться горячей воды
Много жалоб после опрессовки теплосетей поступает в адрес нашей редакции от горожан. Как правило, обнинцы...
31 мая 2018

Боровские коммунальщики готовятся к зиме
Заместитель главы администрации Боровского района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ рассказал о подготовке...
30 мая 2018

В Балабанове вновь надеются на взаимопонимание с ГП «Калугаоблводоканал»
Череда аварийных ситуаций, возникающих в последние месяцы в Балабанове по линии водоснабжения и водоотведения,...
30 мая 2018

Обнинские коммунальщики расчистили от свалок городские территории
Пока одни жители Обнинска активно участвуют в субботниках, другие ухитряются мусорить так, что создают...

 Архив новостей
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432