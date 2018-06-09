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Обнинцы хотят танцевать до упаду

9 июня 2018
Мероприятия


Обнинцы хотят танцевать до упаду

Зумба – танцевальное направление, которое приобрело огромную популярность среди жителей России.

Зажигательные латиноамериканские мотивы, бодрая и веселая музыка, а также возможность подтянуть фигуру – все это полюбилось нашим женщинам.

В городском парке Обнинска, к слову, проводятся тренировки по данному танцевальному направлению. Последняя состоялась в четверг. Отметим, что участие приняли не только молодые девушки, но и люди старшего поколения.

- Очень здорово, активно, зажигательно! – рассказывает местная жительница Ирина. – Хочется больше таких тренировок, хотя бы пару раз в неделю! Я бы до упаду танцевала!

Надо сказать, что следующая тренировка по зумбе состоится только 5-го июля в 19:00. А до тех пор можно прийти в городской парк и принять участие в другом активном отдыхе. Руководство городского парка позаботилось о том, чтобы гостям всегда было чем заняться.

Отметим, что все тренировки бесплатные.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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