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Сегодня стартовал городской молодежный слет

9 июня 2018
Мероприятия


Сегодня стартовал городской молодежный слет

Буквально несколько часов назад на поляне близ деревни Черная грязь прошла церемония открытия обнинского Городского молодежного слета.

На поляне собралось больше тысячи человек. Поприветствовать участников пятнадцати команд приехала заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА.

- Мне очень приятно, что эта традиция уже 47 лет в городе Обнинске сохраняется. И мало того, что мы развиваем слетовское движение, к нам присоединяются все больше и больше городов, предприятий, организаций, - обратилась к собравшимся Татьяна Сергеевна.

Она отметила, что самой многочисленной командой этого слета стала «Обнинскстальпроект», объединившая 170 единомышленников. Но большое количество участников еще не гарантирует победу, её в честной борьбе одержат сильнейшие.

В этом году слет проходит под девизом «Как сойдутся звезды» и свое мастерство участники смогли продемонстрировать тут же, ведь после официального открытия начался конкурс «Приветствие».

- Судить буду строго, но справедливо, - пообещал командам главный судья слета Сергей ТКАЧЕНКО.

А директор слета Татьяна БАТАЛОВА пожелала, чтобы путь слетовцев освещали три звезды – дружбы, любви и радости от общения друг с другом.

По традиции команда-победитель прошлогоднего слета вручила переходящий кубок главному судье. После чего были подняты флаги, ознаменовавшие начало борьбы за победу на Городском молодежном слете 2018 года.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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