Обнинск
Новости
Обнинцам пообещали крутое шоу, если не будет дождя

10 июня 2018
Культура


Обнинцам пообещали крутое шоу, если не будет дождя

Как известно, каждые выходные по вечерам у фонтана по улице Победы разворачивается настоящее светомузыкальное шоу.

Здесь традиционно собирается много горожан, чтобы полюбоваться на яркие огни и послушать музыку разных лет.

Однако власти наукограда решили пойти дальше и организовать живое музыкальное сопровождение на радость жителям.

Надо сказать, что подобное проводится в Обнинске впервые. В то же самое время чиновники отмечают, что реализации планов может помешать погода. Если не будет дождя, шоу обязательно состоится, но если город снова накроет стихия, дата будет перенесена.

Кстати, музыкальное сопровождение будет обеспечивать скрипач-виртуоз Анар ЮСИФОВ, который исполнит классические произведения в современной обработке.

В общем, следите за погодой и приходите завтра, 11 июня, в 21:30 к фонтану.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

Все статьи
автора
2054 просмотра

Последние новости из рубрики «Культура»:


6 июня 2018

Знай наших!
На общем фото: Екатерина Задохина - слева. Короткометражный фильм «Шесть два восемь» (режиссер...
7 июня 2018

Обнинские барабанщицы показали свое искусство в северной столице
На днях обнинский народный ансамбль барабанщиц «Viva» был приглашен в Санкт-Петербург для участия в шоу-параде,...
1 июня 2018

Появился первый тизер-трейлер фильма «Ильинский Рубеж»
Первый тизер-трейлер народного кинопроекта «Ильинский Рубеж» появился в сети. Напомним, что картина посвящена...
30 мая 2018

Байкеры в Малоярославце оказались вне закона
Настоящий скандал разразился в соседнем с Обнинском Малоярославце. Все дело в том, что районная администрация...
18 мая 2018

Обнинцев зовут переночевать в музей
Профессиональный праздник музейщики Обнинска уже который год отмечают вместе с жителями первого наукограда.
17 мая 2018

В обнинском парке можно совершить прогулку во времени
В городском парке обновилась экспозиция выставки, которая размещается вдоль главной пешеходной аллеи.
4 мая 2018

Боровская «картинка» привлекает горожан к азартным играм
Боровская картинная галерея хорошо известна не только интересными выставками и встречами с талантливыми...
28 апреля 2018

Юных фотографов наукограда приглашают поучаствовать в «атомном» конкурсе
Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций»...
27 апреля 2018

В Обнинске выявили самую начитанную семью города
Сейчас в наукограде проходит смотр-конкурс «Семья года», одна из номинаций которого называется «Самая...
25 апреля 2018

Героизм юной скрипачки из Обнинска покорил сердце Дмитрия Маликова
На днях в первом наукограде сгорел дотла частный дом, в котором проживала семья ДЕМУРЧЕВЫХ. В пожаре,...

 Архив новостей
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432