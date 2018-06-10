Обнинцам пообещали крутое шоу, если не будет дождя

Как известно, каждые выходные по вечерам у фонтана по улице Победы разворачивается настоящее светомузыкальное шоу.Здесь традиционно собирается много горожан, чтобы полюбоваться на яркие огни и послушать музыку разных лет.Однако власти наукограда решили пойти дальше и организовать живое музыкальное сопровождение на радость жителям.Надо сказать, что подобное проводится в Обнинске впервые. В то же самое время чиновники отмечают, что реализации планов может помешать погода. Если не будет дождя, шоу обязательно состоится, но если город снова накроет стихия, дата будет перенесена.Кстати, музыкальное сопровождение будет обеспечивать скрипач-виртуоз Анар ЮСИФОВ, который исполнит классические произведения в современной обработке.В общем, следите за погодой и приходите завтра, 11 июня, в 21:30 к фонтану.



Мы в соцсетях: Facebook Twitter Google+ ВКонтакте МойМир Одноклассники LiveJournal Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+ Учредитель - ООО "Мак-Медиа"

Главный редактор - Серкин Е.А.



Адрес редакции:

249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.

Телефоны:

(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

E-mail:



Свидетельство о регистрации СМИот 30.04.2015 г.Учредитель - ООО "Мак-Медиа"Главный редактор - Серкин Е.А.249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).



При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.



При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».



Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.

Код: VK7432 Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.Код: VK7432