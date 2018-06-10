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Слетовцам купание в реке добавляет адреналина

10 июня 2018
Молодежь


Слетовцам купание в реке добавляет адреналина

Вчера на поляне близ деревни Черная Грязь стартовал 47-й Городской молодежный слет.

В день заезда участники успели продемонстрировать свои таланты сразу в нескольких направлениях: кросс-походе, шахматах, конкурсе «Приветствие». Очень душевной получилось исполнение авторской песни, многие не ограничились рамками конкурса и просидели у костра до самой зари.


- Ночь прошла бурно, активно, но никаких происшествий не было, - рассказала порталу Obninsk.Name заместитель директора слета Любовь ИЛЬИНА.

По словам руководства штаба, в первый вечер всегда эмоции бьют через край, так как многие приезжают на слет, чтобы встретиться со старыми друзьями.

Бурная ночь не помешала командам с утра биться за победу, играя в волейбол, футбол, лапту.


- Проходит у нас военно-прикладная эстафета «Рубежи», в этом году ее формат изменился, в том числе и с точки зрения организации. Проведением эстафеты занялась команда-победитель зимнего слета «Обнинскстальпроект»,- пояснили в штабе.

Еще одним организатором этого соревнования стали «Волонтеры-медики», поэтому кроме спортивных этапов, участникам придется продемонстрировать навыки в медицине.

- Несмотря на погоду, старт у некоторых команд начался с купания, так как не все смогли справиться с плотом, - поясняет Любовь Ильина.


Однако, как отмечают в штабе, такой освежающий эффект благотворно сказывается на участниках, и они даже в мокрой одежде умудряются занять лидирующие позиции.

А вот абсолютного фаворита слета на сегодняшний день нет, так как каждый новый конкурс меняет картину в целом. Организаторы пытаются сохранять интригу до конца и вывешивают лишь результаты конкретного конкурса, оставляя командам возможность подсчитывать общий итог.

Несмотря на морозную ночь и дождь, моросивший с утра, команды борются за победу, отмечая, что на слете все же главное – участие.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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