Слетовцам купание в реке добавляет адреналина

Вчера на поляне близ деревни Черная Грязь стартовал 47-й Городской молодежный слет.В день заезда участники успели продемонстрировать свои таланты сразу в нескольких направлениях: кросс-походе, шахматах, конкурсе «Приветствие». Очень душевной получилось исполнение авторской песни, многие не ограничились рамками конкурса и просидели у костра до самой зари.- Ночь прошла бурно, активно, но никаких происшествий не было, - рассказала порталу Obninsk.Name заместитель директора слета Любовь ИЛЬИНА.По словам руководства штаба, в первый вечер всегда эмоции бьют через край, так как многие приезжают на слет, чтобы встретиться со старыми друзьями.Бурная ночь не помешала командам с утра биться за победу, играя в волейбол, футбол, лапту.- Проходит у нас военно-прикладная эстафета «Рубежи», в этом году ее формат изменился, в том числе и с точки зрения организации. Проведением эстафеты занялась команда-победитель зимнего слета «Обнинскстальпроект»,- пояснили в штабе.Еще одним организатором этого соревнования стали «Волонтеры-медики», поэтому кроме спортивных этапов, участникам придется продемонстрировать навыки в медицине.- Несмотря на погоду, старт у некоторых команд начался с купания, так как не все смогли справиться с плотом, - поясняет Любовь Ильина.Однако, как отмечают в штабе, такой освежающий эффект благотворно сказывается на участниках, и они даже в мокрой одежде умудряются занять лидирующие позиции.А вот абсолютного фаворита слета на сегодняшний день нет, так как каждый новый конкурс меняет картину в целом. Организаторы пытаются сохранять интригу до конца и вывешивают лишь результаты конкретного конкурса, оставляя командам возможность подсчитывать общий итог.Несмотря на морозную ночь и дождь, моросивший с утра, команды борются за победу, отмечая, что на слете все же главное – участие.