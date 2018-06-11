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В обнинских домах пропадают пожарные рукава

11 июня 2018
ЖКХ


В обнинских домах пропадают пожарные рукава

Информация о том, что в нескольких домах Обнинска массово пропали пожарные рукава, появилась в паблике «Типичный Обнинск».

«На этой неделе были похищены рукава из ЖК «Солнечная Долина», ЖК «Новый Бульвар», ЖК «Рассвет», и это далеко не полный список микрорайонов, с которых вытащили пожарные рукава» - говорилось в сообщении.

Как рассказал руководитель УК «Солнечная долина» Геннадий КОЗЛОВ, случай воровства действительно имел место быть в доме по улице Гагарина, 65.

Однако как пояснил Геннадий Анатольевич, это, скорее всего, был кто-то из жителей дома, так как просмотр камер наблюдения показал, что посторонних людей в подъезд не заходило.

Добавим, что пожарный рукав нашелся, он был спрятан под лестницей на одном из этажей. Виновник пока не найден.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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