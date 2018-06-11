Городской молодежный слет завершился со слезами на глазах [+видео]

Городской молодежный слет «Как сойдутся звезды» завершен.Буквально час назад были спущены флаги, пятнадцать команд-участниц в последний раз поднялись на сцену, чтобы вспомнить трехдневное приключение.Также сегодня награждали победителей. В течение трех дней команды соревновались в быстроте и ловкости, стояли в планке, мерялись силой рук в конкурсах по арм-рестлингу, выясняли, кто метче стреляет.Не остались в стороне и творческие конкурсы. Песни под гитару, мюзиклы, конкурс «Приветствие», в общем, никто не скучал.- Прекрасный слет, отлично провели время, очень жаль, что он так быстро закончился, даже плакать хочется, - с улыбкой делится впечатлениями участница одной из команд Ирина. – Все команды отлично подготовлены, конечно, были обиды на судей, когда кому-то давали больше баллов, а кого-то засуживали. Но это нормально для таких мероприятий.Кстати, в этом году команда «Обнинск сталь проект» сорвала куш практически во всех спортивных и творческих конкурсах. В итоге именно она стала победителем в общем зачете.На втором месте команда «Большемясов». Почетное третье место по результатам всех конкурсов заняла команда «Жгучие красные перцы».