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11 июня 2018
Мероприятия
Городской молодежный слет завершился со слезами на глазах [+видео]
Буквально час назад были спущены флаги, пятнадцать команд-участниц в последний раз поднялись на сцену, чтобы вспомнить трехдневное приключение.
Также сегодня награждали победителей. В течение трех дней команды соревновались в быстроте и ловкости, стояли в планке, мерялись силой рук в конкурсах по арм-рестлингу, выясняли, кто метче стреляет.
Не остались в стороне и творческие конкурсы. Песни под гитару, мюзиклы, конкурс «Приветствие», в общем, никто не скучал.
- Прекрасный слет, отлично провели время, очень жаль, что он так быстро закончился, даже плакать хочется, - с улыбкой делится впечатлениями участница одной из команд Ирина. – Все команды отлично подготовлены, конечно, были обиды на судей, когда кому-то давали больше баллов, а кого-то засуживали. Но это нормально для таких мероприятий.
На втором месте команда «Большемясов». Почетное третье место по результатам всех конкурсов заняла команда «Жгучие красные перцы».
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