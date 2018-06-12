|
12 июня 2018
МЧС
В Обнинск придут столичные тучи
Скорее всего, это связано с тем, что в честь Дня России в небо над столицей поднялось десять самолетов, в задачу которых входит метеозащита города, а проще говоря, разгон облаков.
Как это часто бывает в праздничные дни, отдуваться за москвичей придется жителям соседних районов, в которые попадает и Обнинск.
Поэтому остается только надеяться, что погодные условия не испортят горожанам настроения, и все запланированные на открытом воздухе мероприятия пройдут без изменений.
К слову, очищать небо над столицей планируется еще и завтра, так что ожидать скорого прихода солнечной погоды в ближайшее время не стоит.
Согласно прогнозам синоптиков, начавшиеся сегодня дожди с небольшими перерывами будут лить до конца недели.
731 просмотр
Последние новости из рубрики «МЧС»:
8 июня 2018
На Обнинск обрушится шквалистый ветер
Буквально полчаса назад из Главного Управления МЧС России по Калужской области пришло предупреждение
6 июня 2018
В Обнинске ожидаются заморозки!
По сообщению региональных синоптиков в ночь на 7-ое июня, а также утром завтрашнего дня, возможны заморозки
5 июня 2018
В Обнинске ожидается сильный ветер
По данным Калужского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное» 5 июня, в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до
1 июня 2018
Обнинские спасатели присмотрят за водоемами наукограда
Начиная с сегодняшнего дня, купальный сезон в наукограде можно официально считать открытым. На постоянное
31 мая 2018
Лето в Обнинске начнется с заморозков
Как сообщили сотрудники Калужского ЦГМС, ночью и утром первого и второго июня ожидается снижение температуры
29 мая 2018
В Обнинске определили лучший добровольный пожарный отряд региона
Сегодня на стадионе «Труд» прошло соревнование между командами добровольных пожарно-спасательных отрядов
25 мая 2018
В обнинской полиции успешно потушили «пожар»
Сегодня в ОМВД России по городу Обнинску проведены учения по противопожарной безопасности. По плану условное
25 мая 2018
В Обнинске найден крупный артиллерийский снаряд
По сообщению пресс-службы МЧС по Калужской области, вчера сотрудники ведомства нашли десяток артиллерийских
23 мая 2018
Обнинским пляжникам разрешили купаться
В Обнинске официально объявлен купальный сезон. Сообщение по этому поводу сделал начальник Управления
24 мая 2018
Жителей Обнинска замучили поджигатели покрышек
Второй день подряд обнинские пожарные выезжают на тушение мусора в гаражный кооператив «Салют», расположенный
Архив новостей
Самое оцененное
3 июня 2018
Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь
В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по профессиональном
17 мая 2018
Жители «Борисоглебского» боятся ходить по новому пешеходному переходу
Жители обнинского микрорайона «Борисоглебский» длительное
26 мая 2018
Жителей 55-го микрорайона лишили любимой дорожки
В 55-ом микрорайоне Обнинска продолжается строительство новой школы. Только
Самое читаемое
Дороги
19 мая 2018
В Обнинске стартовала реконструкция Киевской трассы
Транспорт
31 мая 2018
Обнинцы возмущены «покатушками» маршрутчиков
Лента новостей
12 июня 2018
Мероприятия
Обнинцы отмечают День России, несмотря на дождь
Плохая...
12 июня 2018
Культура
Обнинцев приглашают на премьеру фильма о покорителях Арктики
В...
12 июня 2018
Мероприятия
Обнинцам понравилось светомузыкальное шоу фонтана
Вчера...
11 июня 2018
ЖКХ
В обнинских домах пропадают пожарные рукава
Информация...
10 июня 2018
Происшествия
Рядом с Обнинском случилась страшная авария
Вчера...
9 июня 2018
ЖКХ
Обнинскую МУК
Обнинская...
9 июня 2018
Благоустройство
В поселке Обнинское восстановили ливневку
На...
9 июня 2018
Экономика
Обнинские предприниматели готовятся к переходу на «Меркурий»
С...
8 июня 2018
Благоустройство
Боровские главы администраций разложат карты
В...
8 июня 2018
Резонанс
Прогулка с Варламовым по Обнинску состоится в июле
Популярный...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
2
Мусоропроводы - на мусорку?
2
2
Команда «Leroy»: «Мы стараемся для города, не для себя»
3
1
Обнинские коммунальщики не бездействуют, у них просто нет денег
4
1
Жителей Обнинска избавляют от борщевика
5
1
Страсти по земле
1
10
Близ Обнинска появятся новые заводы и рабочие места
2
10
Ломать - не строить. КБ №8 «накрыл» транспортный коллапс
3
9
Медики КБ №8 о зарплатах: «Кто-то должен остановить это вранье!»
4
9
В Обнинске может появиться новое «Сколково»
5
9
Главный врач КБ №8 Игорь Бондаренко расписался в собственном бессилии?
Доска объявлений
События
95
Компьютеры
309
Работа
729
Недвижимость
821
Авто-мото
457
Бытовая техника
366
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2470
Разное
1182
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432