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В Обнинск придут столичные тучи

12 июня 2018
МЧС


В Обнинск придут столичные тучи

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, сегодня в наукограде и нескольких соседних районах региона ожидается пасмурная и дождливая погода.

Скорее всего, это связано с тем, что в честь Дня России в небо над столицей поднялось десять самолетов, в задачу которых входит метеозащита города, а проще говоря, разгон облаков.

Как это часто бывает в праздничные дни, отдуваться за москвичей придется жителям соседних районов, в которые попадает и Обнинск.

Поэтому остается только надеяться, что погодные условия не испортят горожанам настроения, и все запланированные на открытом воздухе мероприятия пройдут без изменений.

К слову, очищать небо над столицей планируется еще и завтра, так что ожидать скорого прихода солнечной погоды в ближайшее время не стоит.

Согласно прогнозам синоптиков, начавшиеся сегодня дожди с небольшими перерывами будут лить до конца недели.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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