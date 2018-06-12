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Обнинцев приглашают на премьеру фильма о покорителях Арктики

12 июня 2018
Культура


Обнинцев приглашают на премьеру фильма о покорителях Арктики

В ближайшую субботу, шестнадцатого июня, Калужское морское собрание и Музей истории города Обнинска приглашают всех любознательных горожан на премьеру документального фильма «Мыс Марии» в 11:00.

Картина посвящена нашим землякам, легендарным покорителям Арктики супругам Василию и Надежде Прончищевым, внесшим огромный вклад в исследование региона и первыми составившим карту побережья от моря Лаптевых до залива Фаддея.

К слову, поводом для названия фильма послужил географический курьез. Один из открытых мысов Василий Васильевич назвал в честь своей жены. На картах мыс Прончищевой существует до сих пор, но при расшифровке сокращение от слова «мыс» приняли за инициалы, и объект стал широко известен как мыс Марии Прончищевой.

Этот и многие другие интересные факты из жизни мореплавателей зрители смогут узнать из киноленты.

А если после просмотра у кого-то останутся вопросы, то на них с радостью ответит режиссер картины, Игорь КАЛЯДИН, который будет присутствовать на премьере.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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