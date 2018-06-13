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Пришла, увидела, победила…

13 июня 2018
Общество


Пришла, увидела, победила…

Жительница Белоусово Юлия АНЦИФЕРОВА приняла участие в конкурсе от издательского дома «Мак Медиа».

Его суть: угадать вес кубка слета. Кстати, приз за точность полагался весьма «вкусный» - десять тысяч рублей.

- Мы видели этот кубок вживую, в 2015-м году, но не трогали. Нашли фотографии со слетов прошлых лет, посмотрели награждение и чисто логически догадались, что он весит больше десяти килограммов, - рассказывают Юлия и ее супруг. – Мой муж занимается пауэрлифтингом, и он сказал приблизительный вес: от 10 до 12 килограммов, ну а я уже решила написать среднее арифметическое.

Надо сказать, что три года назад супруг Юлии уже принимал участие в городском слете в команде «Большемясов». Пара до сих пор вспоминает события с теплотой.

- О слете остались только самые приятные воспоминания. К сожалению, сейчас просто не можем выкроить время, - с улыбкой говорит Юлия.

Кстати, свой приз Юлия обещала потратить на своих близких. Как сказала девушка, «всем по чуть-чуть».

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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