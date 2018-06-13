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13 июня 2018
Благоустройство
Обнинские коммунальщики приступили к ремонту тротуаров
Однако труженики коммунального фронта решили не ограничиваться лишь автомобильной дорогой, а привести заодно в порядок и тротуар.
Что особенно приятно, делается это не на скорую руку. Рабочие полностью удалили старый, покрытый выбоинами и трещинами асфальт, и прежде чем положить новый, восстанавливают подложку.
- Тротуар на Гагарина сильно нуждался в нашем внимании, поэтому им занялись в первую очередь. В скором времени планируем привести в порядок и другие улицы, - рассказал директор МПКХ Владислав УС.
По словам Владислава Юрьевича, уже в июле будет устроен конкурс, на котором выберут подрядчика, обязанностью которого станет ремонт пешеходных зон наукограда.
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