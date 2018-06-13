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Обнинские коммунальщики приступили к ремонту тротуаров

13 июня 2018
Благоустройство


Обнинские коммунальщики приступили к ремонту тротуаров

Как мы уже сообщали ранее, сегодня утром сотрудники МПКХ развернули активную деятельность на проезжей части улицы Гагарина, где до сих пор идет ямочный ремонт.

Однако труженики коммунального фронта решили не ограничиваться лишь автомобильной дорогой, а привести заодно в порядок и тротуар.

Что особенно приятно, делается это не на скорую руку. Рабочие полностью удалили старый, покрытый выбоинами и трещинами асфальт, и прежде чем положить новый, восстанавливают подложку.

- Тротуар на Гагарина сильно нуждался в нашем внимании, поэтому им занялись в первую очередь. В скором времени планируем привести в порядок и другие улицы, - рассказал директор МПКХ Владислав УС.

По словам Владислава Юрьевича, уже в июле будет устроен конкурс, на котором выберут подрядчика, обязанностью которого станет ремонт пешеходных зон наукограда.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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