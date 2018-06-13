В Обнинске прошла всероссийская выставка собак

Одиннадцатого июня на площадке рядом с ДОСААФ прошла ежегодная выставка лучших друзей человека, организуемая кинологическим союзом «АРТА».Мероприятие проводится уже двадцать лет, и каждый раз привлекает множество заводчиков со всей центральной части страны.В этом году помимо общей выставки, участие в которой приняло сто восемьдесят пять собак, также прошло пять монопородных состязаний для владельцев шнауцеров, среднеазиатских овчарок, лабрадоров, чихуахуа и боксеров. Последние, к слову, из года в год пользуются большой популярностью, и в этом году за награды поборолись аж сорок собак данной породы.- У нас очень серьезное мероприятие, которое известно не только в регионе и Москве. К нам приезжают люди из Твери, Волгограда, Санкт-Петербурга. Для выставки, проходящей не в столице, это очень хорошая аудитория, и привлекают её прежде всего эксперты, которых мы приглашаем в жюри, - рассказала руководитель клуба АРТА Галина КРАСОВСКАЯ.Действительно, в этом году среди судей присутствовали не только уважаемые в России знатоки стандартов пород, но и представитель кинологического союза Польши Марек ЛЕВАНДОВСКИЙ.Все занявших призовые места питомцы получили не только кубки и розетки, но и вкусные подарки от спонсоров соревнований – производителей корма для собак.Следующее мероприятие запланировано на август, и кроме общей выставки, зрители абсолютно бесплатно смогут понаблюдать за лучшими представителями таких пород, как американский бульдог, вельш корги пемброк и короткошерстный колли.