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13 июня 2018
Происшествия
Под Обнинском в ДТП пострадало несколько человек
Сегодня в полтретьего ночи в соседнем с Обнинском Жуковском районе случилась авария, в которой столкнулись два автомобиля: «Фиат» и «Мерседес».
Причем вторая машина улетела в кювет.
Как сообщают в пресс-службе МЧС по Калужской области, все это произошло недалеко от наукограда: в районе 92-го километра трассы А-130. В результате ДТП есть пострадавшие. Но, что удивительно, находившаяся за рулем «Мерседеса» женщина отделалась легкими травмами грудной клетки и от госпитализации отказалась. А вот двоих пассажиров «Фиата» – мужчину и девушку – пришлось госпитализировать. У девушки диагностировали черепно-мозговую травму и рваные раны лица, а у мужчины – ушибы голени. В настоящее время они находятся в обнинской КБ №8.
А накануне, 12 июня, опять же ночью, в деревне Курилово Жуковского района машина наехала на пешехода. Пострадавшего госпитализировали. А водитель скрылся с места происшествия.
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