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13 июня 2018
Экология
Боровские чиновники сами напишут в общенародный фронт
Работа по ликвидации стихийных свалок, которую подбросили Боровскому району активисты Общенародного фронта, идет к победной черте.
Как было отмечено сегодня на планерке, из 34 проблемных мест, отмеченных на интерактивной карте ОНФ, осталось 29.
Однако, по словам главы администрации Боровска Михаила КЛИМОВА, активисты сами перестали успевать за работой администраций.
- Мы все свалки «отработали», материалы по ним предоставили, но с карты они до сих пор не убраны, - возмутился градоначальник.
Свое критическое замечание добавил и замглавы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ. По его словам, общественники стали «зажигать» на своей карте маячки, обоснованность которых не всегда объективна:
- Кто-то пожаловался: навозом пахнет – они сразу на карту этот сигнал! С таким подходом у нас скоро ни одного хозпредприятия не останется.
Выслушав недовольство коллег, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ предложил свое решение: написать в ОНФ письмо, поблагодарить его активистов за проделанную работу, а также запросить точные критерии отбора проблемных мест для занесения в карту. Этот шаг, считает он, упростит взаимную работу на благо Боровского района.
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