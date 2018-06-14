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14 июня 2018
Происшествия
На улице Курчатова под колеса автомобиля попала женщина
По словам очевидцев, она пересекала проезжую часть в неположенном месте.
- Я пообщался с водителем «Рено», и он рассказал, что женщина перед его автомобилем возникла неожиданно, и потому он не успел среагировать, - рассказывает очевидец таксист Олег. – Кстати, пешеходного перехода здесь нет.
К счастью, жертва ДТП осталась жива. Выяснить все детали случившегося теперь предстоит правоохранителям.
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