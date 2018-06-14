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14 июня 2018
Силовики
Обнинские полицейские побеседовали со школьниками
В период летних каникул обнинские полицейские уделяют особое внимание профилактической работе с подростками.
Чтобы отдых детей проходил безопасно, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних на регулярной основе проводят встречи со школьниками, находящимися в летних лагерях.
Одна из таких встреч недавно состоялась в лицее «Держава», ученики которого в дни школьных каникул посещают оздоровительно-профилактический лагерь «Герой Дня».
Беседу на правовые темы провела инспектор ПДН ОМВД России по г. Обнинску Анна ГРИШИНА. Она напомнила ребятам о необходимости соблюдения мер безопасности и правил поведения в общественных местах.
В целях предотвращения совершения преступлений инспектор предупредила о необходимости бережно относится к своему имуществу и не оставлять без присмотра сотовые телефоны и велосипеды. Обращаясь к участникам встречи, Гришина акцентировала внимание ребят на поведении в различных социальных сетях, в том числе при общении с неизвестными людьми и распространении информации о себе и своих близких.
Также представитель полиции довела информацию об административной и уголовной ответственности за совершение несовершеннолетними правонарушений и преступлений, а также о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Следует отметить, что работа обнинских полицейских с воспитанниками лагеря «Герой Дня», действующего на базе лицея «Держава», проводится на постоянной основе с 2007 года.
В ближайшее время дети встретятся с инспектором ГИБДД и пообщаются на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
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