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Дождались! В КБ №8 готовятся к капитальному ремонту

14 июня 2018
Медицина


Дождались! В КБ №8 готовятся к капитальному ремонту

О состоянии любого из медицинских учреждений, входящих в состав КБ №8, писалось и говорилось немало.

Везде, абсолютно везде, отсутствует нормальная кровля, а это значит, что зиму ни одно здание без протечек не переживет.

Давайте вспомним поликлинику № 2. Здесь все гораздо хуже. В здании образовалась огромная трещина, толщиной в человеческую руку (взрослого человека). Работать здесь просто опасно!

Но, в конце тоннеля, как принято говорить, забрезжил свет. Буквально вчера в адрес ФМБА главный врач КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО направил письмо с просьбой выделить сто тридцать миллионов рублей. Также Игорь Владимирович приложил сметную документацию, где расписал, сколько денег и на что будут потрачены.

- Надеюсь, необходимая сумма нам будет выделена, и мы сможем приступить к работам. В противном случае придется искать другие пути финансирования, обращаться за помощью, - сказал Игорь Бондаренко.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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