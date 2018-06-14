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14 июня 2018
Медицина
Дождались! В КБ №8 готовятся к капитальному ремонту
Везде, абсолютно везде, отсутствует нормальная кровля, а это значит, что зиму ни одно здание без протечек не переживет.
Давайте вспомним поликлинику № 2. Здесь все гораздо хуже. В здании образовалась огромная трещина, толщиной в человеческую руку (взрослого человека). Работать здесь просто опасно!
Но, в конце тоннеля, как принято говорить, забрезжил свет. Буквально вчера в адрес ФМБА главный врач КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО направил письмо с просьбой выделить сто тридцать миллионов рублей. Также Игорь Владимирович приложил сметную документацию, где расписал, сколько денег и на что будут потрачены.
- Надеюсь, необходимая сумма нам будет выделена, и мы сможем приступить к работам. В противном случае придется искать другие пути финансирования, обращаться за помощью, - сказал Игорь Бондаренко.
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