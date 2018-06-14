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14 июня 2018
Спорт
Обнинский «Квант» может сыграть во втором дивизионе уже в июле
Кроме кубка, триумфаторам также предоставляется возможность перейти на более серьезный уровень и продолжить выступление в рамках второго футбольного дивизиона.
Для клуба, состоящего из любителей, это очень серьезный шаг, требующий не только совершенно иной самоотдачи, но и значительных финансовых вложений.
Именно денежный вопрос стал камнем преткновения на долгие месяцы, и до последнего было не ясно, потянут ли футболисты наукограда переход в другую лигу.
Многие горожане, наблюдая за тем, что команда начала сезон все в том же дивизионе, уже начали терять веру в перемены, однако, как рассказал главный тренер футбольного клуба Олег МОРОЗОВ, делать поспешных выводов не стоит.
- Мы работаем в этом направлении. Сейчас у нас уже заключены договора на лицензирование клуба и стадиона, но остается вопрос, пройдем мы его или нет, - пояснил Олег Славиевич.
Если все сложится удачно, то команда начнет выступать во втором дивизионе уже в июле, однако, как заметил сам Морозов, с поздравлениями пока лучше повременить, поскольку даже у него есть некоторые сомнения в получении всех необходимых документов.
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