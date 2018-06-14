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Обнинская МУК начала готовить дома к зиме

14 июня 2018
ЖКХ


Обнинская МУК начала готовить дома к зиме

Обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» начала подготовку к отопительному сезону.

Как рассказал директор этого предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, в настоящее время проводится обследование инженерных сетей, после чего будет составлен план работ на весь летний период.

Но проблемы создают опять же должники. Сумма долга по всему жилому фонду обнинской МУК, как уже известно, составляет 35 миллионов рублей. Тем не менее, даже в таких жилых домах ремонт все равно будет.

– Мы в любом случае выполним минимальный объем работ, который позволит поддержать то или иное жилое здание в рабочем состоянии, – отметил Сергей Васильевич.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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