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14 июня 2018
Дороги
Обнинские водители рискуют расстаться с подвеской
На улице Гагарина в Обнинске, прямиком у здания «Почты России» коммунальщики сняли асфальт, чтобы приступить к ремонтным работам.
Отметим, что данное место является особенно оживленным из-за расположенного тут почтамта, ежедневно здесь проезжают несколько сотен машин, водители которых никак не рады передвигаться по ямам.
- Вот так проедешь сто метров и можно подвеску оставить, - жалуется водитель Сергей. – Нет, я, конечно, рад, что дорогу наконец-то отремонтируют, но хорошо бы побыстрее. В конце концов, можно приехать сюда ночью, когда машин нет.
Кстати сказать, ночной ремонт – обычная практика для сотрудников дорожных служб. Такой ремонт делался несколько недель назад у обнинского тоннеля.
Пока же автовладельцам стоит поискать другие пути объезда.
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