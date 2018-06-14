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Обнинские водители рискуют расстаться с подвеской

14 июня 2018
Дороги


Обнинские водители рискуют расстаться с подвеской

На улице Гагарина в Обнинске, прямиком у здания «Почты России» коммунальщики сняли асфальт, чтобы приступить к ремонтным работам.

Отметим, что данное место является особенно оживленным из-за расположенного тут почтамта, ежедневно здесь проезжают несколько сотен машин, водители которых никак не рады передвигаться по ямам.

- Вот так проедешь сто метров и можно подвеску оставить, - жалуется водитель Сергей. – Нет, я, конечно, рад, что дорогу наконец-то отремонтируют, но хорошо бы побыстрее. В конце концов, можно приехать сюда ночью, когда машин нет.

Кстати сказать, ночной ремонт – обычная практика для сотрудников дорожных служб. Такой ремонт делался несколько недель назад у обнинского тоннеля.

Пока же автовладельцам стоит поискать другие пути объезда.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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