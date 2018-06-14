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Ко Дню города в Обнинске появится исторический розарий

14 июня 2018
Благоустройство


Ко Дню города в Обнинске появится исторический розарий

Высадить розы на участке рядом с Морозовской дачей планирует Обнинский музей совместно со студией ландшафтного дизайна «Эйри».

Уникальность проекта заключается в его исторической подоплеке.

Дело в том, что в 1916-ом году Маргарита Кирилловна Морозова заказала главному садовнику Ботанического сада Московского университета Георгию Треспе проект обсадки территории.

Революция помешала воплотить планы в жизнь, однако сейчас есть надежда, что задумкам знаменитого ботаника спустя годы все-таки найдут применение.

- Начать планируем с розария. Мы специально закупили в питомнике белые и розовые розы пород конца девятнадцатого века, чтобы максимально соответствовать задумке. Единственное отличие – у нас будет высажено сто тридцать две розы, а не двести как планировал Треспе, - рассказала директор музея Алина КАЩЕЕВА.

Начать высадку планируют уже в конце этой недели или в начале следующей, а уже завтра на участок завезут питательный грунт, которому нужно несколько дней подышать, прежде чем с ним можно будет работать.

Таким образом, ко Дню Города горожане получат красивый подарок в виде прекрасного цветника. Однако, как заметила Алина Александровна, обратившись к истории, сотрудники музея также хотят почтить память Морозовой, которой в этом году исполнилось бы сто сорок пять лет.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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