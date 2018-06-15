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15 июня 2018
Экология
Обнинцам стоит опасаться укусов клещей
В этом году от кровососущих паразитов в Обнинске пострадало уже сто сорок человек, и это только те горожане, которые обратились за помощью к медикам.
Как рассказала корреспондентам «Obninsk.Name» начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального управления №8 ФМБА России по городу Обнинску Татьяна КРАСНОЦВЕТОВА, в случае обнаружения кровососа нужно обязательно проконсультироваться с врачом, поскольку клещи в Калужской области могут быть переносчиками такого опасного заболевания, как боррелиоз.
- С начала сезона нами было выявлено шесть случаев, когда клещи оказывались переносчиками боррелиоза и один моноцитарного анаплазмоза. Заболевания серьезные, поэтому сдав клеща в лабораторию, мы рекомендуем не ждать результатов, а сразу обратиться к врачу, чтобы не терять время в случае обнаружения инфекции, - пояснила Татьяна Вадимовна.
Дело в том, что предотвратить заражение боррелиозом можно, только если специалисты быстро извлекут клеща из ранки. Если с момента укуса паразита прошло два часа и больше, то шанс подхватить болезнь становится практически стопроцентным.
Поэтому медики еще раз напоминают, что при обнаружении у себя на теле кровососа нужно незамедлительно обратиться за помощью, иначе остаток лета вам придется провести на больничной койке.
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