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В Обнинске на Маркса перевернулась машина [+видео]

15 июня 2018
Происшествия


В Обнинске на Маркса перевернулась машина [+видео]

Сегодня на проспекте Маркса у круга в районе жилого комплекса «Борисоглебский» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль марки «Хёндэ» столкнулся с «Тойотой» вследствие чего машина легла на бок.

У «Тойоты» разбит левый бок. На данный момент на месте работают сотрудники обнинского ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.

К счастью, авария обошлась без тяжелых для водителей последствий.

Благодарим очевидцев за фото и видео.



Фото: Виктория МАХАНЬКОВА

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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