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15 июня 2018
Медицина
Главный врач КБ №8 поздравил коллег с праздником
Сегодня обнинские медики отмечают свой профессиональный праздник – День медицинского работника.
Несмотря на все сложности, с которыми врачам приходится сталкиваться каждый день на работе, они умудряются сохранить бодрость духа.
С поздравительным словом к своим коллегам обратился главный врач КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО.
- В день медицинского работника хочу пожелать, конечно же, крепкого здоровья всем своим коллегам, а также успехов в вашем благородном труде. Не забывайте о себе, важно не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть в ваших семьях царят мир и любовь. Хорошего вам настроения и всех благ! – сказал Игорь Владимирович.
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