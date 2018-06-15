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Главный врач КБ №8 поздравил коллег с праздником

15 июня 2018
Медицина


Главный врач КБ №8 поздравил коллег с праздником

Сегодня обнинские медики отмечают свой профессиональный праздник – День медицинского работника.

Несмотря на все сложности, с которыми врачам приходится сталкиваться каждый день на работе, они умудряются сохранить бодрость духа.

С поздравительным словом к своим коллегам обратился главный врач КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО.

- В день медицинского работника хочу пожелать, конечно же, крепкого здоровья всем своим коллегам, а также успехов в вашем благородном труде. Не забывайте о себе, важно не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть в ваших семьях царят мир и любовь. Хорошего вам настроения и всех благ! – сказал Игорь Владимирович.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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