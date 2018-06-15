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15 июня 2018
Культура
Алло, Обнинск ищет таланты!
Интересное новшество появится в наукограде этим летом.
На площади рядом с «Триумф-плазой» начиная с 21-го июня для всех желающих будет работать «Открытый микрофон», где по четвергам и воскресеньям с 18 до 20 часов каждый сможет продемонстрировать свои таланты.
Песни, танцы, игра на музыкальных инструментах, да и вообще любое проявление креатива и творчества строго приветствуется. Если вы всегда мечтали блеснуть своими навыками перед публикой, то эта площадка с самыми непредвзятыми слушателями вам отлично подойдет.
Единственная просьба от организаторов – воздержаться от нецензурной лексики во время своего выступления, а в остальном артисты вольны самовыражаться как хотят. Нужно только позвонить по телефону 8 (910) 862-90-50 и записаться на оставшееся свободное время.
- Этот проект мы запускаем впервые, поэтому пока сложно говорить насколько он приживется, и в каком направлении будет развиваться дальше, но надеемся, что горожанам эта инициатива придется по нраву, - рассказала директор МП «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА.
К слову, идею о создании такой площадки сотрудникам парка подкинул мэр наукограда Владислав ШАПША, ориентируясь на успешный опыт иностранных партнеров.
- Мы видели подобное во время визитов в города-побратимы и мне понравилось. Смотрится очень интересно, поэтому решили организовать подобное и у нас, - поделился Владислав Валерьевич.
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