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Главный полицейский Обнинска тщательно следит за внешним видом личного состава

16 июня 2018
Силовики


Главный полицейский Обнинска тщательно следит за внешним видом личного состава

На днях начальник обнинского ОМВД, подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ провел строевой смотр личного состава.

Подобные мероприятия для обнинских полицейских стали уже своего рода традицией. Главная его цель - проверка образцового внешнего вида и строевой выправки сотрудников различных служб и подразделений.

В ходе проверки подчиненных Сергей Воронежский проверил наличие и соответствие должностям и званий служебных удостоверений. Особое внимание главный полицейский Обнинска уделил соблюдению соответствия ношения форменного обмундирования.

В строю перед зданием ОМВД в этот день выстроились сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, участковые, следователи, дознаватели и представители других служб.

После завершения строевого смотра обнинские полицейские приступили к исполнению служебных обязанностей.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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