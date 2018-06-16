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Жителю Обнинска после полуторамесячного вранья сотрудники «i-сервис» подсунули «левый» телефон

16 июня 2018
Резонанс


Жителю Обнинска после полуторамесячного вранья сотрудники «i-сервис» подсунули «левый» телефон

На днях журналисты нашего издательства рассказывали историю о местном жителе Андрее БОРЖЕМСКОМ, который более месяца не мог «выбить» свой мобильный телефон у сотрудников «i-сервис», куда он отдал свой гаджет в ремонт еще в конце апреля.

Каждый раз ремонтники кормили мужчину новыми «завтраками», приправленными различными небылицами.

После выхода нашей статьи эта история все-таки получила свое завершение. Правда, не совсем благополучное для нашего героя. Как рассказал Андрей, буквально на днях руководитель данного сервиса встретился с ним и отдал мобильный телефон. Правда, совсем не тот, что он (Андрей) сдавал в ремонт.

- Это мобильник той же марки, но другой модели – более дешевой. К тому же, на нем видны царапины и отпечатки пальцев, - рассказывает Боржемский.

Куда же все-таки сотрудники «i-сервис» подевали телефон нашего героя, пока так и остается загадкой. Андрею же за неимением мобильного аппарата пришлось взять то, что было «предложено».

- Конечно, остался осадок, - комментирует Боржемский. – Связываться с этим сервисом я точно не собираюсь и другим не советую. А этот телефон я продам, так как совершенно он мне не по душе.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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