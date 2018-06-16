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16 июня 2018
Резонанс
Жителю Обнинска после полуторамесячного вранья сотрудники «i-сервис» подсунули «левый» телефон
Каждый раз ремонтники кормили мужчину новыми «завтраками», приправленными различными небылицами.
После выхода нашей статьи эта история все-таки получила свое завершение. Правда, не совсем благополучное для нашего героя. Как рассказал Андрей, буквально на днях руководитель данного сервиса встретился с ним и отдал мобильный телефон. Правда, совсем не тот, что он (Андрей) сдавал в ремонт.
- Это мобильник той же марки, но другой модели – более дешевой. К тому же, на нем видны царапины и отпечатки пальцев, - рассказывает Боржемский.
Куда же все-таки сотрудники «i-сервис» подевали телефон нашего героя, пока так и остается загадкой. Андрею же за неимением мобильного аппарата пришлось взять то, что было «предложено».
- Конечно, остался осадок, - комментирует Боржемский. – Связываться с этим сервисом я точно не собираюсь и другим не советую. А этот телефон я продам, так как совершенно он мне не по душе.
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