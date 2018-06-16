Обнинск
Новости
А купаться - в ванне!

16 июня 2018
Экология


А купаться - в ванне!

Вот и установилась в Обнинске благоприятная погода.

И сразу же на берегах городских водоемов появились отдыхающие, в большинстве своём принимающие солнечные ванны. Но встречались и отдельные отчаянные головы, которые, презрев все предупреждающие таблички, на свой страх и риск все же окунались в прохладные воды Белкинских прудов и Протвы.

Хотим напомнить, что по состоянию на 16 июня ни один излюбленный горожанами водный объект в черте города не соответствует гигиеническим нормативам и случайное попадание воды в желудок при купании, даже самое минимальное, создает угрозу заражения острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, а также другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Берегите своё здоровье!

Елена Киселева
 
 
299 просмотров

Последние новости из рубрики «Экология» и по тэгам #лето, #купание, #запрет, #инфекция:


15 июня 2018

Обнинцам стоит опасаться укусов клещей
В этом году от кровососущих паразитов в Обнинске пострадало уже сто сорок человек, и это только те горожане,...
13 июня 2018

Боровские чиновники сами напишут в общенародный фронт
Работа по ликвидации стихийных свалок, которую подбросили Боровскому району активисты Общенародного фронта,...
8 июня 2018

Жителей Обнинска избавляют от борщевика
За последнюю неделю в Обнинске активно проводился покос травы. Городское МПКХ привело в надлежащий вид...
5 июня 2018

Обнинские водоемы опять разочаровали эпидемиологов
На этой неделе эпидемиологи вновь проинформировали, что качество воды в обнинских водоемах оставляет...
4 июня 2018

Депутаты Горсобрания и летом намерены работать
Последнее официальное заседание обнинского парламента перед каникулами избранники народа проведут 26...
1 июня 2018

В Балабанове вновь решили взяться за «мусорную свалку»
На заседание Городской Думы Балабанова, состоявшееся вчера, пришли жители улицы Лермонтова, которые,...
23 мая 2018

В Боровском районе «добивают» выявленные ОНФ мусорные свалки
В Боровском районе продолжается работа по устранению стихийных свалок, занесенных в интерактивную карту...
8 мая 2018

В Обнинске клещи покусали детей
Как уже сообщалось на нашем портале, первые случаи обращения в больницу с укусами клещей были зарегистрированы...
8 мая 2018

В Боровске уберут свалку на улице Латышской
Ситуация с навалом строительных отходов в Боровске на улице Латышской, на которую недавно обратили внимание...
3 мая 2018

В Обнинске зарегистрированы первые «нападения» клещей
Как только на улице устоялась хорошая погода, многие горожане отправились на природу. Однако не стоит...

 Архив новостей
Лента новостей
16 июня 2018
Силовики

Обнинские отличники правоохранительной службы получили юбилейные медали
Недавно...
16 июня 2018
Резонанс

Жителю Обнинска после полуторамесячного вранья сотрудники «i-сервис» подсунули «левый» телефон
На...
16 июня 2018
Силовики

Главный полицейский Обнинска тщательно следит за внешним видом личного состава
На...
16 июня 2018
Официально

ИП освобождены от уплаты страховых взносов
Индивидуальные...
15 июня 2018
Происшествия

Поджигатели добрались до детских колясок
В...
15 июня 2018
Криминал

Под Обнинском обнаружен нелегальный игровой клуб
В...
15 июня 2018
Торговля

Обнинским торговцам указали на нарушения
Сегодня...
15 июня 2018
Происшествия

В Обнинске на Маркса перевернулась машина [+видео]
Сегодня...
14 июня 2018
Дороги

Обнинские водители рискуют расстаться с подвеской
На...
14 июня 2018
ЖКХ

Обнинская МУК начала готовить дома к зиме
Обнинская...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432