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16 июня 2018
Экология
А купаться - в ванне!
И сразу же на берегах городских водоемов появились отдыхающие, в большинстве своём принимающие солнечные ванны. Но встречались и отдельные отчаянные головы, которые, презрев все предупреждающие таблички, на свой страх и риск все же окунались в прохладные воды Белкинских прудов и Протвы.
Хотим напомнить, что по состоянию на 16 июня ни один излюбленный горожанами водный объект в черте города не соответствует гигиеническим нормативам и случайное попадание воды в желудок при купании, даже самое минимальное, создает угрозу заражения острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, а также другими инфекционными и паразитарными болезнями.
Берегите своё здоровье!
Елена Киселева
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