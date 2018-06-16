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16 июня 2018
Официально
ИП освобождены от уплаты страховых взносов
Индивидуальные предприниматели, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора, лет имеют право не исчислять и не уплачивать сумму фиксированного ежегодного платежа на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование.
При этом сниматься с учета индивидуальному предпринимателю не надо. Период освобождения от уплаты страховых взносов в связи с уходом за ребенком определяется, начиная со дня рождения ребенка и до исполнения им полутора лет.
Как разъяснили в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Обнинске, плательщик в обязательном порядке должен предоставить в территориальный орган ПФР пакет документов, подтверждающих отсутствие деятельности в указанный период. В соответствии с письмом Министерства труда РФ от 06.03.2013г. №21-1/10/2-1253, документами, свидетельствующими об отсутствии деятельности, могут являться копии декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) или декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением специального режима налогообложения.
Декларации с нулевым доходом представляются предпринимателями в налоговые органы по месту жительства и заверяются налоговым органом.
Также к документам, подтверждающим факт отсутствия деятельности во время ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, относятся:
• свидетельство о рождении ребенка,
• паспорт родителя – заявителя,
• справка жилищных органов о совместном проживании с ребенком,
• копия свидетельства о браке (либо о расторжении брака, либо справка органа ЗАГС об отсутствии второго родителя, либо свидетельство о смерти второго родителя),
• справка от работодателя, подтверждающая факт неосуществления вторым родителем ухода за ребенком до достижения им полутора лет.
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