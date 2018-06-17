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17 июня 2018
Общество
Назад в прошлое!
Если бы в прошлом веке были инстаграмы, хештеги, лайки и прочие социальные штуки...
1918 год, Станислав Теофилович Шацкий: «Правительство высоко оценило нашу детскую трудовую колонию и приняло решение преобразовать ее в постоянно действующую школу-колонию «Бодрая жизнь» с интернатом для детей-сирот!»
P.S. Присылайте старые фотографии из семейного архива на почту allmakmedia@yandex.ru, снабдив короткой исторической справкой. Лучшие мы опубликуем!
Елена Киселева
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Купаться в Обнинске можно только на городском пляже
С приходом жары у многих горожан начали появляться мысли о преждевременном открытии купального сезона,
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15 мая 2018
В Обнинске наградили лучшие семьи
Сегодня, в Международный день семьи, состоялось чествование лучших супружеских пар и семей города Обнинска
11 мая 2018
В Обнинск приедут африканцы знакомиться с нашим бытом и традициями
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На общем фото: Екатерина Задохина - слева. Короткометражный фильм «Шесть два восемь» (режиссер Анна Кузнецова),
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В ночь с 16 на 17 июня, в 01:12 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на стоянке по адресу: г. Обнинск, ул. Маркса, 104.
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