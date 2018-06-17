Обнинск
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Назад в прошлое!

17 июня 2018
Общество


Назад в прошлое!

Если бы в прошлом веке были инстаграмы, хештеги, лайки и прочие социальные штуки...

1918 год, Станислав Теофилович Шацкий: «Правительство высоко оценило нашу детскую трудовую колонию и приняло решение преобразовать ее в постоянно действующую школу-колонию «Бодрая жизнь» с интернатом для детей-сирот!»



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1946 год, воспитанницы школы-колонии «Бодрая жизнь» и испанского детского дома: «За этими телятами глаз да глаз нужен!»



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1 сентября 1961 года. Ученики 1 «А» школы номер 3: «Первый раз в первый класс в новую школу!»



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50-е годы, строители обнинской АЭС: «Мы - первые! Наша бригада первой высадилась на площадке строительства первой в мире АЭС!»

P.S. Присылайте старые фотографии из семейного архива на почту allmakmedia@yandex.ru, снабдив короткой исторической справкой. Лучшие мы опубликуем!

Елена Киселева





 
 
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