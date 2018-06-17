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Обнинск готовится к празднованию Дня мирного атома

17 июня 2018
Мероприятия


Обнинск готовится к празднованию Дня мирного атома

26 июня первый наукоград во второй раз отметит День мирного использования атомной энергии.

Праздник был утверждён Правительством Калужской области в прошлом году. Однако власти Обнинска намерены привлечь к этому дню внимание "сверху", чтобы праздник получил официальный федеральный статус. 

В этот день в Обнинске пройдёт ряд тематических мероприятий. К примеру, горожан ожидает бесплатная экскурсия на первую в мире АЭС. Ещё одна экскурсия - знакомство с первым наукоградом, ожидает жителей Обнинска в городском музее. А в ИАТЭ в этот день пройдёт интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", принять участие в которой смогут школьники и студенты. 

Официальная торжественная церемония с участием первых лиц города состоится вечером на городской площади. Здесь же всех горожан ожидает большой праздничный концерт.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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