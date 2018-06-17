Обнинск готовится к празднованию Дня мирного атома

В ночь с 16 на 17 июня, в 01:12 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на стоянке по адресу: г. Обнинск, ул. Маркса, 104.

26 июня первый наукоград во второй раз отметит День мирного использования атомной энергии.Праздник был утверждён Правительством Калужской области в прошлом году. Однако власти Обнинска намерены привлечь к этому дню внимание "сверху", чтобы праздник получил официальный федеральный статус.В этот день в Обнинске пройдёт ряд тематических мероприятий. К примеру, горожан ожидает бесплатная экскурсия на первую в мире АЭС. Ещё одна экскурсия - знакомство с первым наукоградом, ожидает жителей Обнинска в городском музее. А в ИАТЭ в этот день пройдёт интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", принять участие в которой смогут школьники и студенты.Официальная торжественная церемония с участием первых лиц города состоится вечером на городской площади. Здесь же всех горожан ожидает большой праздничный концерт.