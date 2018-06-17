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17 июня 2018
Образование
Обнинске школьники осваивают новый подход в образовании
Так, например, на базе третьей школы уже второй год подряд начинает свою работу специальная лагерная смена для одарённых детей "Ньютон". Здесь учащиеся с пятого по девятый классы посещают профильные смены по следующим направлениям (на выбор): русский язык и литература, иностранный язык, точная наука, а также эколого-биологическое направление.
За лагерную смену ребята осваивают задания повышенной сложности, готовятся к научным конференциям, выходят на выездные уроки, а также в рамках специальных экскурсий знакомятся с городскими предприятиями.
Как отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе и начальник лагеря Наталья КУСТОВА, основные аспекты, на которые ориентирована работа лагеря - это персонализация учащихся, ранняя профориентация, а также социализация школьников.
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