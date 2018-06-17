Обнинске школьники осваивают новый подход в образовании

В ночь с 16 на 17 июня, в 01:12 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на стоянке по адресу: г. Обнинск, ул. Маркса, 104.

С началом летних каникул попрощаться со школой до следующего учебного года решили далеко не все учащиеся первого наукограда.Так, например, на базе третьей школы уже второй год подряд начинает свою работу специальная лагерная смена для одарённых детей "Ньютон". Здесь учащиеся с пятого по девятый классы посещают профильные смены по следующим направлениям (на выбор): русский язык и литература, иностранный язык, точная наука, а также эколого-биологическое направление.За лагерную смену ребята осваивают задания повышенной сложности, готовятся к научным конференциям, выходят на выездные уроки, а также в рамках специальных экскурсий знакомятся с городскими предприятиями.Как отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе и начальник лагеря Наталья КУСТОВА, основные аспекты, на которые ориентирована работа лагеря - это персонализация учащихся, ранняя профориентация, а также социализация школьников.