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17 июня 2018
Происшествия
Пропал человек! Требуется помощь в поисках
Ищут девушку на территории Обнинска, Белоусова, Калужской области. Ушла из дома 13 июня, до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Если вы что-то знаете о ее местонахождении или готовы присоединиться к поискам, позвоните Юлии Мири, которая является организатором поиска: 8-961-1210060.
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