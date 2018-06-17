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Пропал человек! Требуется помощь в поисках

17 июня 2018
Происшествия


Пропал человек! Требуется помощь в поисках

Как сообщается на сайте поискового отряда "Лиза Алерт", в районе Обнинска пропала 19-летняя девушка Мария Малафеева.

Ищут девушку на территории Обнинска, Белоусова, Калужской области. Ушла из дома 13 июня, до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Если вы что-то знаете о ее местонахождении или готовы присоединиться к поискам, позвоните Юлии Мири, которая является организатором поиска: 8-961-1210060.

 
 
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