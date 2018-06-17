Пропал человек! Требуется помощь в поисках

В ночь с 16 на 17 июня, в 01:12 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на стоянке по адресу: г. Обнинск, ул. Маркса, 104.

Как сообщается на сайте поискового отряда "Лиза Алерт", в районе Обнинска пропала 19-летняя девушка Мария Малафеева.Ищут девушку на территории Обнинска, Белоусова, Калужской области. Ушла из дома 13 июня, до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.Если вы что-то знаете о ее местонахождении или готовы присоединиться к поискам, позвоните Юлии Мири, которая является организатором поиска: 8-961-1210060.