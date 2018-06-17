В ночь с 16 на 17 июня, в 01:12 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на стоянке по адресу: г. Обнинск, ул. Маркса, 104.

Горел автомобиль марки «ГАЗ 3110».На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области. Всего к ликвидации загорания от МЧС России по Калужской области привлекалось 4 человека, 1 единица техники. На место направлен инспектор ГПН. Пожарные прибыли незамедлительно и быстро локализовали пламя. В результате возгорания пострадавших нет.Сейчас по факту случившегося ведется расследование.Елена Киселева