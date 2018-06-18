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18 июня 2018
Медицина
Едешь в отпуск – сделай прививку
Как сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), сразу в нескольких регионах мира зарегистрирован рост заболеваемости корью.
Так, в список стран, где не удалось выровнять эпидемическую ситуацию по кори, со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, включены 28 стран Европы, а так же Аргентина, Венесуэла, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Мексика, Перу, Канада и США.
Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, число заболевших корью с начала года составило 18 144 человека, из них 10 766 детей. От осложнений погибли девять человек. Самый высокий процент заболевших зафиксирован во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
По данным Панамериканского бюро ВОЗ, в текущем году зафиксировано 900 случаев заболевания корью и нескольких десятках летальных исходов. В этой печальной статистике «лидирует» Венесуэла.
Основной причиной неблагополучной эпидемиологической ситуации в этих странах является недостаточный уровень вакцинации населения.
Роспотребнадзор напоминает, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация, поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее чем за 14 дней до планируемой поездки.
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