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18 июня 2018
Благоустройство
В ДК ФЭИ сделали пандус
Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name директор ДК ФЭИ Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, ремонт крыльца в здании был разбит на два этапа:
- В прошлом году мы сделали центральную часть, а сейчас взялись за продолжение.
- У нас есть приспособление специализированное – подъемник, чтобы доставлять маломобильных граждан на второй этаж, - поясняет Дмитрий Николаевич.
Хотя, по словам руководителя ДК ФЭИ, за десять лет работы необходимость в таком оборудовании возникала не более пяти раз.
К слову, крышу, разрушенную ветром в этом году, в ДК ФЭИ тоже уже отремонтировали.
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