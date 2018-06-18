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В ДК ФЭИ сделали пандус

18 июня 2018
Благоустройство


В ДК ФЭИ сделали пандус

Ремонтные работы в здании проводились на прошлой неделе.

Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name директор ДК ФЭИ Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, ремонт крыльца в здании был разбит на два этапа:

- В прошлом году мы сделали центральную часть, а сейчас взялись за продолжение.

На обновление крыльца здания из городского бюджета было выделено более четырехсот тысяч рублей. При этом Заеленков подчеркивает, что у надзорных ведомств замечаний по поводу отсутствия пандуса не было.

- У нас есть приспособление специализированное – подъемник, чтобы доставлять маломобильных граждан на второй этаж, - поясняет Дмитрий Николаевич.

Хотя, по словам руководителя ДК ФЭИ, за десять лет работы необходимость в таком оборудовании возникала не более пяти раз.

К слову, крышу, разрушенную ветром в этом году, в ДК ФЭИ тоже уже отремонтировали.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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