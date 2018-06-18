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Калужская область дополнительно получит 672 миллиона

18 июня 2018
Экономика


Калужская область дополнительно получит 672 миллиона

На недавней сессии Заксобрания Калужской области министр финансов региона Валентина АВДЕЕВА проинформировала, что доходы областного бюджета в 2017 году составили 56 миллиардов 108 миллионов рублей, что на 7 миллиардов 739 миллионов или на 16 процентов больше поступлений 2016 года.

Наибольший прирост отмечен по налогу на прибыль организаций. Он составил 5 миллиардов 281 миллионов рублей, или 64 процента по сравнению с 2016 годом. Большая часть средств бюджета была направлена на решение социальных вопросов.

Присутствовавшая на этом заседании заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ Надежда МАКСИМОВА подчеркнула, что по темпам роста собственных доходов Калужский регион в ЦФО занимает третье место. И за эти достижения область в июле текущего года дополнительно получит 672 миллиона рублей в виде трансферта.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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