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18 июня 2018
Экономика
Калужская область дополнительно получит 672 миллиона
На недавней сессии Заксобрания Калужской области министр финансов региона Валентина АВДЕЕВА проинформировала, что доходы областного бюджета в 2017 году составили 56 миллиардов 108 миллионов рублей, что на 7 миллиардов 739 миллионов или на 16 процентов больше поступлений 2016 года.
Наибольший прирост отмечен по налогу на прибыль организаций. Он составил 5 миллиардов 281 миллионов рублей, или 64 процента по сравнению с 2016 годом. Большая часть средств бюджета была направлена на решение социальных вопросов.
Присутствовавшая на этом заседании заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ Надежда МАКСИМОВА подчеркнула, что по темпам роста собственных доходов Калужский регион в ЦФО занимает третье место. И за эти достижения область в июле текущего года дополнительно получит 672 миллиона рублей в виде трансферта.
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