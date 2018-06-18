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18 июня 2018
Социалка
Мэр Обнинска не намерен экономить на инвалидах
С докладом о проделанной работе и планах на будущее выступил начальник Управления социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ.
Как рассказал Владимир Алексеевич, на сегодняшний день в Обнинске зарегистрировано 82 инвалида-колясочника, 8 из которых - дети. Из общего количества указанных 76 человек на сегодняшний день проживают в многоквартирных домах. При этом, стоит отметить, далеко не все многоэтажки обустроены пандусами.
В настоящее время, как рассказал Жарский, специальной комиссией принято 6 решений об установке пандусов, на что из городского бюджета придется потратить более двух миллионов рублей. Подрядчик уже определен. Выполнять работы будет ООО «Комсервис». Установка пандусов должна завершиться к концу лета.
В ближайшее время комиссией обследует еще 31 квартиры, где проживают маломобильные граждане, чтобы выяснить какие работы по обустройству комфортной среды здесь необходимо провести. По прогнозам начальника Управления соцзащиты, на эти мероприятия из городского бюджета предстоит выделить порядка 8 миллионов рублей.
Еще около 2.5 миллионов рублей, как прокомментировал Жарский, понадобится на оказание адресной помощи в виде приобретения для инвалидов-колясочников так называемых ступенькоходов.
- Нами уже была оказана такая помощь одному инвалиду. Мы оплатили 50% стоимости такого специализированного кресла, - пояснил Владимир Алексеевич.
Глава администрации Владислав ШАПША на такие перспективы обратил особо внимание.
- Нужно обязательно выяснить в ближайшее время, скольким людям нужны такие ступенькоходы, а где возможно установить пандусы. Этот вопрос нужно решить однозначно и закрыть его. Важно, чтобы люди могли самостоятельно попасть на улицу. И 2.5 миллиона рублей – это не самые большие деньги, которые можно потратить на благие цели, - прокомментировал сити-менеджер.
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