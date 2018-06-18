Мэр Обнинска не намерен экономить на инвалидах

В ночь с 16 на 17 июня, в 01:12 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на стоянке по адресу: г. Обнинск, ул. Маркса, 104.

В Обнинске по программе «Городская среда» этим летом отремонтируют меньше дворов, чем в прошлом году

Обнинцы уже в этом году могут раскошелиться на ремонт площадок по «Городской среде»